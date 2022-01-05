Транзит впав на чверть. Скільки "Газпром" прокачав по території України за 2021 рік

За даними прес-служби, середньодобовий обсяг транзиту в 2021 році становив 114 млн куб. м газу на добу, та в окремі періоди знижувався до 67 млн куб. м.

Всього у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з Росії. З них 40 млрд куб. м згідно з умовами чинного транзитного контракту. Крім того 4,4 млрд куб. м були заброньовані на місячних та добових аукціонах, але з них використано лише 1,6 млрд куб. м.

"Попри значне зростання цін на європейських газових ринках через дефіцит природного газу та скорочення запасів в європейських ПСГ, можливості українського транзитного маршруту – більш ніж достатні для подолання газової кризи в ЄС - не були задіяні. Навпаки, в період найбільшого зростання цін на газ у жовтні-грудні на газових ринках Європи та початку осінньо-зимового періоду, середньомісячний транзит газу з Росії до країн ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні", - зазначили в ОГТСУ.

Крім того, у 2021 році обсяги транспортування газу з Європи до України склали майже 2,6 млрд куб. м (у шість разів менше, порівняно з 2020 роком). Експорт газу, включно з реекспортом, склав 2,6 млрд куб. м природного газу.