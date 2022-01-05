Транзит впав на чверть. Скільки "Газпром" прокачав по території України за 2021 рік

Транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою у 2021 році склав 41,6 млрд куб. м. Це на 25,0% менше, ніж у 2020 році (55,8 млрд куб. м).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Оператора ГТС України".
За даними прес-служби, середньодобовий обсяг транзиту в 2021 році становив 114 млн куб. м газу на добу, та в окремі періоди знижувався до 67 млн куб. м.
Всього у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з Росії. З них 40 млрд куб. м згідно з умовами чинного транзитного контракту. Крім того 4,4 млрд куб. м були заброньовані на місячних та добових аукціонах, але з них використано лише 1,6 млрд куб. м.
"Попри значне зростання цін на європейських газових ринках через дефіцит природного газу та скорочення запасів в європейських ПСГ, можливості українського транзитного маршруту – більш ніж достатні для подолання газової кризи в ЄС - не були задіяні. Навпаки, в період найбільшого зростання цін на газ у жовтні-грудні на газових ринках Європи та початку осінньо-зимового періоду, середньомісячний транзит газу з Росії до країн ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні", - зазначили в ОГТСУ.
Крім того, у 2021 році обсяги транспортування газу з Європи до України склали майже 2,6 млрд куб. м (у шість разів менше, порівняно з 2020 роком). Експорт газу, включно з реекспортом, склав 2,6 млрд куб. м природного газу.
Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).
Нагадаємо, поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.