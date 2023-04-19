Транзит украинского зерна: в Еврокомиссии предложили решение, - СМИ

Документ, изученный изданием, говорит, что Еврокомиссия попросит пять стран Европейского союза, пострадавших от цен на украинское зерно, разрешить только транзит зерна в другие страны мира, без продажи продукции на своей территории.

Законопроект, обсуждаемый в Брюсселе, сужает круг продуктов, в отношении которых будет заключено соглашение, до пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. И ограничивает период до 30 июня.

Министры, ответственные за торговлю из пяти стран ЕС, которые полностью или частично запретили поставки украинского зерна, встретятся сегодня в Брюсселе с украинскими чиновниками, чтобы обсудить решение, предложенное Европейской комиссией, сообщают источники "Свободной Европы".

По их словам, европейские власти предложат, чтобы грузы были либо опечатаны, либо отслеживались с помощью GPS, чтобы можно было продемонстрировать, что продукция не была распакована во время транзита и не повлияла на местные рынки в государствах, через которые она прошла.

Эта мера может быть введена в течение 24 часов, как только европейские институты получат согласие Украины, говорится в документе. Эти продукты меньше, чем те, что были в запретном списке польского правительства от 15 апреля, в который также входили мука, яйца и куриное мясо.

Брюссельские власти надеются, что после принятия этой чрезвычайной меры на уровне ЕС страны Восточной Европы откажутся от мер, запрещающих транзит зерновых.