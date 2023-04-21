Транзит украинского продовольствия через Польшу возобновился по новым правилам

Новые правила положили конец запрету, который был введен без предварительного уведомления 15 апреля, в результате чего многие грузовики с товарами застряли на границе в Украине.

"Первая колонна из пяти сопровождаемых грузовиков с сельскохозяйственной продукцией из пограничного перехода Дорогуск направляется в Нидерланды", - сообщила Reuters пресс-секретарь Национальной налоговой администрации Юстина Пасечинска.

Несколько центральноевропейских стран заявили, что пострадали от переизбытка украинского аграрного импорта, который привел к снижению цен для местных производителей, на этой неделе ввели запрет на импорт из Украины.

Польша, первая страна, которая ввела запрет, пошла еще дальше, также запретив транзит таких товаров.

Однако во вторник была достигнута договоренность с Украиной о возобновлении транзита в опломбированных контейнерах, которые будут следовать в колоннах.

По словам представителей таможни, конвои будут направляться либо к польской границе, либо в порты для погрузки на суда.