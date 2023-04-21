RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Транзит украинского продовольствия через Польшу возобновился по новым правилам

Фото: транзит через Польшу возобновился (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первые грузовики с украинскими продуктами питания, включая кукурузу и яйца, начали транзит через Польшу в Нидерланды. В пятницу, 21 апреля, вступили в силу правила, разрешающие поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые правила положили конец запрету, который был введен без предварительного уведомления 15 апреля, в результате чего многие грузовики с товарами застряли на границе в Украине.

"Первая колонна из пяти сопровождаемых грузовиков с сельскохозяйственной продукцией из пограничного перехода Дорогуск направляется в Нидерланды", - сообщила Reuters пресс-секретарь Национальной налоговой администрации Юстина Пасечинска.

Несколько центральноевропейских стран заявили, что пострадали от переизбытка украинского аграрного импорта, который привел к снижению цен для местных производителей, на этой неделе ввели запрет на импорт из Украины.

Польша, первая страна, которая ввела запрет, пошла еще дальше, также запретив транзит таких товаров.

Однако во вторник была достигнута договоренность с Украиной о возобновлении транзита в опломбированных контейнерах, которые будут следовать в колоннах.

По словам представителей таможни, конвои будут направляться либо к польской границе, либо в порты для погрузки на суда.

Напомним, Польша и Украина договорились возобновить транзит аграрной продукции с 21 апреля. Однако импорт из Украины запрещен.

На каких условиях возобновлен транзит и каковы перспективы открытия рынков пяти стран-соседей, читайте в материале РБК-Украина "Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша