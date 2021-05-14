Транзит газу скорочується: скільки Оператор ГТС України прокачав з початку року

За даними прес-служби, транзит склав: до Польщі 1,2 млрд куб. м газу, до Словаччини - 8,4 млрд куб. м, до Угорщини - 2,9 млрд куб. м, до Румунії - 0,4 млрд куб. м, до Молдови - 1,3 млрд куб. м.

Як зазначив Євген Тодоров, комерційний директор ОГТСУ, потужності ОГТСУ дозволяють здійснювати транзит природного газу в значно більших обсягах, ніж наразі заброньовано.

"На аукціоні з розподілу потужностей ми запропонували додатково продукт переривчастої місячної потужності на міждержавних точках входу з РФ на травень 2021 року. Проте учасники ринку, зокрема російська сторона, не виявили зацікавленості", - сказав він.

За його словами, з урахуванням сезонного ринкового попиту в ЄС та обмежені обсяги транспортування, починаючи з 1 квітня 2021 року ціна на газових хабах демонструвала зростання. Станом на 12 травня ціна зросла на 36% з початку року - до 26,4 євро за МВт*год на німецькому газовому хабі Net Connect Germany (NCG) за умови поставки на добу на перед (приблизно 279 євро за тисячу кубометрів).

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.