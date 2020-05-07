Транспортний комітет парламенту назвали одним з найбільш неефективних

Одна з ключових галузей економіки України - транспорт і інфраструктура - не реформується через відсутність потрібної законодавчої підтримки, оскільки комітет Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури - один з найменш ефективних у парламенті. Про це повідомляє Delo.ua, передає РБК-Україна.

За даними журналістів, за 9 місяців каденції через комітет пройшло лише з десяток законопроектів, більшість з яких продовжують не виноситись в сесійну залу.

"Через це план Мінінфраструктури щодо реформування галузі залишається ефемерною амбіцією і при відсутності рішучих змін у комітеті навряд чи буде втілений в життя хоча б на 30%", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, зазначається, що близько 80% очікувань і планів як міністерства, так і приватного сектора в залізничній галузі вибудовано навколо нового закону про залізничний транспорт. Він не розглядався на комітеті за 9 місяців жодного разу, остання стадія, яку пройшли два законопроекти про реформу галузі в Раді - "передано на ознайомлення до комітету" у вересні 2019 року. Останні коментарі у січні поточного року надіслав комітет з питань європейської інтеграції.

Схожа історія - з законопроектом про внутрішній водний транспорт. Різні варіанти його вносилися ще попереднім складом комітету. "Слуги народу" розробили свій документ, врахувавши всі напрацювання своїх попередників і в принципі міністерство ніби готово його підтримати. Але комітет весь час відкладав документ.

"Результат такої активності - повне неприйняття запропонованого на розгляд законопроекту №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" з боку бізнесу. Зокрема, наприкінці квітня Американська торгова палата опублікувала розгромну заяву, в якій вимагає у найкоротші терміни переробити документ із залученням експертів від бізнесу з урахуванням їх пропозицій. Також відомо, що внесений документ повністю не влаштовує вітчизняні аграрні компанії", - наголошується в тексті.

Видання також зазначає, що для розгляду інших важливих законопроектів комітет "дочекався" відставки Олексія Гончарука з посади прем'єра, коли були відкликані законопроекти про мультимодальні перевезення щодо поштового зв'язку, Нацкомісію, яка здійснює регулювання на транспорті, а також важливі зміни у закон "Про дорожній рух". Всі їх міністр Владислав Криклій повинен буде перевнести на Кабмін, а потім - до Верховної ради, що загрожує ще щонайменше 3-6 місяців втраченого часу, йдеться в статті.

Причиною повільності й вибіркового підходу до розгляду яких би то ні було ініціатив транспортним комітетом Ради, експерти вважають низький рівень компетенції ключових членів. Журналісти відзначають, що глава комітету Юрій Кисіль вважає за краще не приймати до розгляду законопроект, ніж продемонструвати нездатність в ньому розібратися. Крім того, пише видання, у деяких членів комітету простежується бажання максимально комерціалізувати законопроектну діяльність.

Нагадаємо, раніше голоси голови комітету Юрія Киселя та голови підкомітету з дорожнього будівництва Юрія Корявченкова звучали на плівках, опублікованих восени 2019 року нардепом Антоном Поляковим. Кисіль тоді підтвердив автентичність записів. В одному з криворізьких ресторанів вони разом з іншими "Слугами народу" та керівництвом місцевої поліції обговорювали розподіл бізнес-інтересів в місті.