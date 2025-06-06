Транспортный коллапс в Киеве: что происходит с метро и на дорогах после атаки РФ

Какие станции метро в Киеве закрыты

Согласно информации пресс-службы КП "Киевский метрополитен" в Facebook, в результате массированного обстрела столицы были повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" - "Левобережная" красной линии метро.

Поезда пока что движутся только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 4 минуты 30 секунд.

При этом наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

В столичной подземке сообщили, что на месте работают все необходимые специалисты (в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена).

Ориентировочный срок работ - сутки.

Уточняется, что до полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций.

"Просим отнестись с пониманием к временному режиму движения поездов", - отметили в коммунальном предприятии.

Публикация КП "Киевский метрополитен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Что известно о маршруте дублирующего автобуса

Несколько позже в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что учитывая сложившуюся ситуацию, между станциями "Лесная" и "Арсенальная" был организован дублирующий автобусный маршрут №1М.

Отмечается, что автобусы курсируют по следующему маршруту:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" - вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении - тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" - "Черниговская".

"Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко", - уточнили в коммунальном предприятии.

Отмечается, что этот маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена.

"Просим пассажиров учитывать изменения при планировании поездок", - добавили в пресс-службе столичного метрополитена.

Дублирующий автобусный маршрут (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Что происходит утром на дорогах столицы

Согласно информации местных пабликов, добраться до места назначения пассажирам общественного транспорта в некоторых локациях Киева сегодня непросто.

Скопления людей наблюдались, в частности, недалеко от станции метро "Лесная".

"В связи с российской атакой и некоторыми закрытыми станциями метро образуются большие очереди на наземный транспорт. Имейте в виду - выходите заранее", - сообщили в Telegram-канале "Київ Оперативний" и обнародовали соответствующее видео.

На кадрах можно увидеть, что на обочине дороги - большое количество граждан, которые пытаются куда-то доехать.

Похожая ситуация наблюдалась и возле метро "Черниговская".

"Уважаемые водители! Если имеете свободные места в своих автомобилях - подбирайте людей с остановок. Это не трудно и не требует каких-то финансовых затрат. 2-3 человека и уже Ок. Мы же все вместе варимся в этом. Вы же видите, какая жесть", - написали авторы Telegram-канала.

Не менее сложной является ситуация в некоторых других местах столицы.

"В автобус просто не пропихнешься. А город сковали километровые пробки. Добираться по делам придется очень долго", - сообщили в Telegram-канале "Київ ІНФО", публикуя соответствующие кадры.

Между тем пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram утром сообщила, что из-за последствий обстрелов в столице были изменены маршруты троллейбусов на улице Вадима Гетьмана

Кроме того, на участке ул. Вадима Гетьмана - от ул. Антона Цедика до ул. Алексея Тихого - было перекрыто движение транспорта (ограничения вводили сотрудники полиции).

В КГГА уточнили, что в связи с этим троллейбусы курсировали так:

№27 - до Индустриального путепровода и ул. Дегтяревской;

№ 30 - через станцию метро "Лукьяновская", Севастопольскую площадь и далее по привычному маршруту;

№22 и №42 - движение организовано следующим образом: Севастопольская площадь, просп. Воздушных Сил, ул. Вячеслава Черновола, ул. Юрия Ильенко и ул. Дорогожицкую, далее по собственным маршрутам.

"Часть троллейбусов маршрута №42 временно курсирует только от станции метро "Лыбедская" до Индустриального путепровода", - рассказали пассажирам.

Граждан призвали учитывать изменения в движении транспорта при планировании поездок и следить за оперативной информацией на официальных ресурсах.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Стоит отметить также, что на фоне транспортного коллапса в Киеве существенно выросли цены на такси.

Как курсируют поезда киевской городской электрички

Согласно информации пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook, киевская городская электричка подстраховывает метро.

"Пока коллеги из метрополитена работают над восстановлением поврежденной линии, Kyiv City Express помогает жителям левого берега добраться на правый без лишних трудностей", - уточнили в компании.

Подчеркивается, что все поезда кольцевой электрички курсируют по расписанию.

Отмечается, что жители Днепровского района, где была повреждена линия метрополитена, могут воспользоваться станциями городской электрички:

"Русановка";

"Левобережная";

"Дарница";

"Березняки".

"Желаем коллегам скорейшего завершения ремонта и всегда готовы подставить плечо! Выбирайте удобную станцию отправления и стройте свой маршрут", - подытожили в акционерном обществе.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)