Транспортный коллапс в Киеве: что происходит с метро и на дорогах после атаки РФ

Движение транспорта в Киеве после массированной вражеской атаки в ночь на пятницу, 6 июня, существенно затруднено. На некоторых дорогах образовались пробки.
Подробнее об изменениях в работе киевского метрополитена, ситуации на дорогах и расписании кольцевой электрички, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации пресс-службы КП "Киевский метрополитен" в Facebook, в результате массированного обстрела столицы были повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" - "Левобережная" красной линии метро.
Поезда пока что движутся только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 4 минуты 30 секунд.
При этом наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход.
В столичной подземке сообщили, что на месте работают все необходимые специалисты (в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена).
Ориентировочный срок работ - сутки.
Уточняется, что до полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций.
"Просим отнестись с пониманием к временному режиму движения поездов", - отметили в коммунальном предприятии.
Несколько позже в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что учитывая сложившуюся ситуацию, между станциями "Лесная" и "Арсенальная" был организован дублирующий автобусный маршрут №1М.
Отмечается, что автобусы курсируют по следующему маршруту:
"Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко", - уточнили в коммунальном предприятии.
Отмечается, что этот маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена.
"Просим пассажиров учитывать изменения при планировании поездок", - добавили в пресс-службе столичного метрополитена.
Согласно информации местных пабликов, добраться до места назначения пассажирам общественного транспорта в некоторых локациях Киева сегодня непросто.
Скопления людей наблюдались, в частности, недалеко от станции метро "Лесная".
"В связи с российской атакой и некоторыми закрытыми станциями метро образуются большие очереди на наземный транспорт. Имейте в виду - выходите заранее", - сообщили в Telegram-канале "Київ Оперативний" и обнародовали соответствующее видео.
На кадрах можно увидеть, что на обочине дороги - большое количество граждан, которые пытаются куда-то доехать.
Похожая ситуация наблюдалась и возле метро "Черниговская".
"Уважаемые водители! Если имеете свободные места в своих автомобилях - подбирайте людей с остановок. Это не трудно и не требует каких-то финансовых затрат. 2-3 человека и уже Ок. Мы же все вместе варимся в этом. Вы же видите, какая жесть", - написали авторы Telegram-канала.
Не менее сложной является ситуация в некоторых других местах столицы.
"В автобус просто не пропихнешься. А город сковали километровые пробки. Добираться по делам придется очень долго", - сообщили в Telegram-канале "Київ ІНФО", публикуя соответствующие кадры.
Между тем пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram утром сообщила, что из-за последствий обстрелов в столице были изменены маршруты троллейбусов на улице Вадима Гетьмана
Кроме того, на участке ул. Вадима Гетьмана - от ул. Антона Цедика до ул. Алексея Тихого - было перекрыто движение транспорта (ограничения вводили сотрудники полиции).
В КГГА уточнили, что в связи с этим троллейбусы курсировали так:
"Часть троллейбусов маршрута №42 временно курсирует только от станции метро "Лыбедская" до Индустриального путепровода", - рассказали пассажирам.
Граждан призвали учитывать изменения в движении транспорта при планировании поездок и следить за оперативной информацией на официальных ресурсах.
Стоит отметить также, что на фоне транспортного коллапса в Киеве существенно выросли цены на такси.
Согласно информации пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook, киевская городская электричка подстраховывает метро.
"Пока коллеги из метрополитена работают над восстановлением поврежденной линии, Kyiv City Express помогает жителям левого берега добраться на правый без лишних трудностей", - уточнили в компании.
Подчеркивается, что все поезда кольцевой электрички курсируют по расписанию.
Отмечается, что жители Днепровского района, где была повреждена линия метрополитена, могут воспользоваться станциями городской электрички:
"Желаем коллегам скорейшего завершения ремонта и всегда готовы подставить плечо! Выбирайте удобную станцию отправления и стройте свой маршрут", - подытожили в акционерном обществе.
Напомним, согласно информации начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, ночью 6 июня РФ нанесла по Украине комбинированный удар (запуская сотни беспилотников и десятки ракет).
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба КП "Київський метрополітен" в Facebook, Telegram-каналы "Київ Оперативний" и "Київ ІНФО", пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram, пресс-служба АО "Укрзалізниця" в Facebook.
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