У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати: що відомо

У Києві можна буде оплатити проїзд у наземному громадському транспорті банківськими картками. Цю функцію почнуть тестувати в столиці вже в лютому.

У тестовому режимі система працюватиме на декількох маршрутах комунального громадського транспорту. Однак поки що невідомо, на яких саме.

"Е-квиток - важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни - зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати", - заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.