Транспорт зупиниться. Німеччина пояснила неможливість відмови від нафти з РФ

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок спробувала виправдатися за відмову Німеччини від ембарго на російські енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дипломатка впевнена, що Берлін пішов би на відмову від імпорту російської нафти, якби це зупинило війну. Однак, на думку міністерки, цього не станеться.

"Якщо ми негайно відмовимося від неї, то завтра зупиниться вся Німеччина", – заявила Бербок.

Вона додала, що більшість працівників на кшталт учителів і медсестер не зможуть дістатися на роботу, а об'єкти критичної інфраструктури можуть залишитися без елекроенергії.