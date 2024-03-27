Трампу запретили делать комментарии в адрес участников процесса по одному из дел
Суд в Нью-Йорке во вторник запретил экс-президенту Дональду Трампу публично озвучивать комментарии в отношении свидетелей, прокуроров, сотрудников суда и присяжных в будущем уголовном процессе по подкупу порнозвезды Сторми Дениель за молчание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Судья Хуан Мерчан принял постановление с таким требованием на следующий день после того, как в понедельник, 25 марта, назначил начало судебного процесса на 15 апреля, отклонив требование защиты отложить его до лета.
"Учитывая то, что мы приближаемся к судебному разбирательству, несомненно, ожидаемый риск причинения вреда сейчас имеет первостепенное значение", - отметил судья.
Постановление о "молчании" запрещает Трампу делать самому или через других лиц публичные заявления в отношении потенциальных свидетелей и присяжных заседателей в процессе о подкупе порнозвезды. Документ также запрещает любые высказывания, направленные на преследование персонала суда, команды обвинения или их семей.
За нарушение постановления Трампа могут обвинить в неуважении к суду, оштрафовать или даже посадить в тюрьму.
Впрочем, ключевой свидетель по делу, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сомневается, что экс-президент будет выполнять приказ.
"Насколько знаю Дональда, он попытается нарушить запрет, наняв людей из своего окружения, которые будут выполнять его приказы, независимо от последствий", - сказал он.
Уголовные дела против Трампа
Против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение по нескольким делам. В частности, это дела по выплате 130 тыс долларов порноактрисе Сторми Дениель, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие обвинения.
Отдельного внимания стоит дело о гражданском мошенничестве политика. Трампа обвиняют в мошенничестве, которое он совершал, завышая стоимость недвижимости, в частности своего имения Мар-а-Лаго во Флориде, пентхауса в манхэттенском небоскребе "Трамп-тауэр", а также различных офисных зданий и полей для гольфа.
24 февраля судья Артур Энгорон официально обязал политика выплатить 454,2 млн долларов после того, как его признали виновным в манипулировании собственным капиталом. Крайний срок для вынесения решения был установлен на 25 марта.
Политик подал апелляцию на это решение и добился отсрочки уплаты этой суммы и запрета властям штата Нью-Йорк арестовать его активы.
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