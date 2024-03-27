Трампу запретили делать комментарии в адрес участников процесса по одному из дел

Суд в Нью-Йорке во вторник запретил экс-президенту Дональду Трампу публично озвучивать комментарии в отношении свидетелей, прокуроров, сотрудников суда и присяжных в будущем уголовном процессе по подкупу порнозвезды Сторми Дениель за молчание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Судья Хуан Мерчан принял постановление с таким требованием на следующий день после того, как в понедельник, 25 марта, назначил начало судебного процесса на 15 апреля, отклонив требование защиты отложить его до лета.

"Учитывая то, что мы приближаемся к судебному разбирательству, несомненно, ожидаемый риск причинения вреда сейчас имеет первостепенное значение", - отметил судья.

Постановление о "молчании" запрещает Трампу делать самому или через других лиц публичные заявления в отношении потенциальных свидетелей и присяжных заседателей в процессе о подкупе порнозвезды. Документ также запрещает любые высказывания, направленные на преследование персонала суда, команды обвинения или их семей.

За нарушение постановления Трампа могут обвинить в неуважении к суду, оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

Впрочем, ключевой свидетель по делу, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сомневается, что экс-президент будет выполнять приказ.

"Насколько знаю Дональда, он попытается нарушить запрет, наняв людей из своего окружения, которые будут выполнять его приказы, независимо от последствий", - сказал он.