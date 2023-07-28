Трампу выдвинули новые обвинения в деле о секретных документах: подробности

Сообщается, что речь идет о некоей "презентации, посвященной военной активности в другой стране", которую он показывал представителям СМИ в ходе интервью на своем гольф-курорте в Нью-Джерси.

Также Трампа обвиняют в том, что он уничтожил записи камер наблюдения в своем поместье, чтобы эти данные не попали в руки суда. Общее число выдвинутых против него пунктов обвинения по этому делу достигло 40 штук.

По этому делу также предъявили новые уголовные обвинения Карлосу Де Оливейре, рабочему на курорте Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Согласно обвинениям, Де Оливейра помог скрыть конфиденциальные правительственные документы от чиновников, которые пытались их вернуть.

Дело Трампа о секретных документах

Напомним, 9 июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил у себя засекреченные документы, которые он унес из Белого дома.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

Недавно стало известно, что федеральный судья, который рассматривает дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года.