Трампу удалось приостановить конфискацию своих активов по делу о мошенничестве

Решение апелляционного суда среднего звена откладывает исполнение судебного решения по делу, в котором было установлено, что Трамп завысил свое состояние, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и кредиторов.

Впрочем, это решение не указывает, как апелляционный суд может в конечном итоге принять решение либо рассмотреть дело по существу. Судьям может потребоваться до года или больше, чтобы принять решение по этому вопросу.

"Я с большим уважением отношусь к решению апелляционного суда и очень быстро внесу 175 млн долларов наличными или облигациями, или ценными бумагами, или чем угодно", - сказал Трамп журналистам в здании суда.

В то же время, в Офисе генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, ведущей гражданское дело, отметили, что Трампу "все еще грозит ответственность за его потрясающее мошенничество".

В понедельник наступил крайний срок для вынесения решения касательно 454 млн долларов, которые Трамп не в состоянии оплатить. Тогда Джеймс могла бы попросить суд начать арест активов политика, включая недвижимость - дом 40 на Уолл-стрит на Манхэттене.