Трамп и еще 18 человек выдвинули обвинения по 41 пункту - их должны арестовать

Экспрезиденту США и еще 18 человек выдвинули обвинения из 41 пункта по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Всех 19 человек обвинили во вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Кроме Трампа судить будут его адвоката Руди Джулиани, бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медовза, бывшего чиновника Министерства юстиции Джеффри Кларка, а также адвокатов Джона Истмена, Сидни Пауэлл, Кеннета Чезебро, Дженны Эллис и Рэя Смита и нескольких других.

Согласно материалам суда, в обвинительном заключении Трампа обвинили в политическом подкупе и многочисленных обвинениях в заговоре. За первое обвинение ему грозит от 5 до 20 лет тюрьмы.

"Трамп и другие обвиняемые в этом обвинении отказались признать, что Трамп проиграл, и они сознательно и намеренно присоединились к сговору с целью незаконно изменить результат выборов в его пользу", - говорится в обвинительном акте.

Окружной прокурор Фани Уиллис сказал на ночной пресс-конференции, что выданы ордера на арест всех подсудимых, и каждый должен добровольно сдаться до 25 августа.

Суды против Трампа

Против Трампа уже открыто несколько дел - так, в апреле этого года Большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс .

А летом его обвинили в незаконном использовании и хранении секретных документов, за что ему грозит от 20 лет тюрьмы.

Детальнее о том, за что судят экспрезидента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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