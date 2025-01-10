Трампу огласили приговор по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс

"Президент Трамп был приговорен к условному освобождению за признание его виновным в прошлом году по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве, связанном с выплатой денег за молчание Сторми Дэниэлс во время президентской кампании 2016 года", - говорится в статье.

Как отмечает издание, Трамп успешно использовал суды, чтобы отложить слушание, которое первоначально было назначено на июль, и призвал Верховный суд США приостановить вынесение приговора по этому делу - весьма необычная просьба, которая частично опирается на прошлогоднее решение суда о предоставлении ему широкого иммунитета от уголовного преследования.

В четверг Верховный суд отклонил экстренную просьбу Трампа об отсрочке вынесения приговора.

Журналисты напоминают, что сегодняшнее слушание происходит в то время, когда Трамп готовится к своему второму сроку на посту президента, а "его Кабинет министров выбирает лобби для поддержки в Сенате".