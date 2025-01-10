Трампу огласили приговор по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс

Суд Нью-Йорка огласил приговор новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о деньгах актрисе Сторми Дэниэлс. Он получил условный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Президент Трамп был приговорен к условному освобождению за признание его виновным в прошлом году по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве, связанном с выплатой денег за молчание Сторми Дэниэлс во время президентской кампании 2016 года", - говорится в статье.
Как отмечает издание, Трамп успешно использовал суды, чтобы отложить слушание, которое первоначально было назначено на июль, и призвал Верховный суд США приостановить вынесение приговора по этому делу - весьма необычная просьба, которая частично опирается на прошлогоднее решение суда о предоставлении ему широкого иммунитета от уголовного преследования.
В четверг Верховный суд отклонил экстренную просьбу Трампа об отсрочке вынесения приговора.
Журналисты напоминают, что сегодняшнее слушание происходит в то время, когда Трамп готовится к своему второму сроку на посту президента, а "его Кабинет министров выбирает лобби для поддержки в Сенате".
Трампа обвиняют в выплате 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниэлс, с которой у него были интимные отношения накануне выборов президента США в 2016 году, когда Трамп победил. Эти средства он заплатил женщине за молчание об их связи.
Сейчас это дело является единственным среди других против Трампа в США, которое получило логическое завершение в виде приговора. К тому же два федеральных дела против Трампа были прекращены после его избрания в президенты, поскольку Минюст заявил, что судебное преследование президента является неконституционным.
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