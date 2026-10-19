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Трампу неприятно видеть удары баллистики по Киеву, - Рубио

13:28 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Трампу неприятно видеть удары баллистики по Киеву, - Рубио Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Президенту США Дональду Трампу неприятно видеть, как баллистика попадает в жилые дома Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, которое цитирует Clash Report.

По его словам, Трампу не нравится видеть гибель мирных жителей из-за попадания баллистических ракет в Киеве.

Заявление прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты не всегда заблаговременно уведомляют Украину об угрозах ракетных ударов.

"Президенту не нравится видеть, как баллистическая ракета попадает в многоквартирный дом в Киеве, а в результате погибают ни в чем не повинные мирные жители. Ему это тоже не по душе. И именно поэтому так сложно добиться решения этой ситуации - это вызывает большое разочарование", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Рубио назвал причину, почему Украина не получила предупреждение о баллистике на Киев.

Он объяснил это программной проблемой в системе раннего предупреждения и сказал, что обмен разведданными никто не прекращал.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры снова не предупредили о ночной атаке на Киев и Киевщину.

По его словам, россияне выпустили 16 баллистических ракет и за ночь повредили более десяти объектов энергетики.

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