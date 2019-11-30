Трампу дали більше часу на відповідь про участь у слуханнях щодо імпічменту

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США попросив президента Дональда Трампа до 6 грудня дати відповідь щодо його участі або його адвоката у слуханнях в рамках процедури імпічменту глави держави. Відповідний документ опублікований на сайт комітету.

Лист Трампу направив голова юридичного комітету Джерролд Надлер (демократ від штату Нью-Йорк) з повідомленні про надання привілеїв, наданих під час імпічменту.

Також лист було направлно члену судового рейтингу Палати представників Дагу Коллінзу (R-GA). Скористатися цими привілеями Трамп і Коллінз можуть не пізніше 6 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два