Трампу дали більше часу на відповідь про участь у слуханнях щодо імпічменту

Відповідь про участь Трампа або його адвоката очікують до 6 грудня
Юридичний комітет Палати представників Конгресу США попросив президента Дональда Трампа до 6 грудня дати відповідь щодо його участі або його адвоката у слуханнях в рамках процедури імпічменту глави держави. Відповідний документ опублікований на сайт комітету.
Лист Трампу направив голова юридичного комітету Джерролд Надлер (демократ від штату Нью-Йорк) з повідомленні про надання привілеїв, наданих під час імпічменту.
Також лист було направлно члену судового рейтингу Палати представників Дагу Коллінзу (R-GA). Скористатися цими привілеями Трамп і Коллінз можуть не пізніше 6 грудня 2019 року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два