У Трампа захотели выборов в Украине после "перемирия" с РФ: что известно

По его словам, если стороны достигнут перемирия, "должны быть проведены" президентские и парламентские выборы.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть несколько человек, которые могут участвовать в выборах", - отметил Келлог.

Ранее он и президент Дональд Трамп говорили, что работают над соглашением для Украины в первые несколько месяцев новой администрации США. Пока неясно, в чем именно заключается мирный план, вероятно, он все еще разрабатывается.

По словам двух источников Reuters, знакомых с переговорами, Келлогг и другие чиновники Белого дома обсуждают возможность надавить на Украину, чтобы она согласилась на выборы в рамках перемирия с РФ.

Кроме того, обсуждается, стоит ли настаивать на прекращении огня, прежде чем заключить соглашение о постоянном мире. По мнению собеседников, ответственным за переговоры с Москвой может стать победитель президентских выборов.

Источники в украинском правительстве сообщили Reuters, что администрация Трампа еще не обращалась с официальной просьбой провести президентские выборы до конца года.

Что о выборах говорил Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что во время войны не могут проводиться выборы президента и парламента. Он также говорил, что тему выборов разгоняют в России, поддерживая нарратив о якобы нелегитимности президента Украины.

По его мнению, для выборов нужно завершить горячую фазу войны и получить гарантии безопасности. "Если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине. А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов", - добавил он.

Подробнее читайте в материале "Будут ли в Украине выборы в 2025 году: что говорят в Раде и на Западе".