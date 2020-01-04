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Екс-глава посольства США розповів, яку зброю отримає Україна в 2020 році

Новини » Політика     04.01.2020 - 21:11
Екс-глава посольства США розповів, яку зброю отримає Україна в 2020 році
Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

США нададуть Україні протикорабельні ракети, дрони та інше обладнання

Колишній тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор розповів, яку зброю надасть Вашингтон Україні в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю американського дипломата "ТСН".

За словами Тейлора, цього року Україна отримає від Сполучених Штатів системи озброєння, зокрема, протикорабельні ракети.

"Ми хотіли б подовжити діалог із Міністерством оборони України та начальником Генерального штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні. Конгрес США вже підписався під конкретними системами озброєння. Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання", - розповів він.

Дипломат зазначив, що мова йде саме про те озброєння, які Україна отримає в 2020 році.

"Саме так, це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, аби Україна могла захищатися від росіян", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та Вашингтон уклали контракт на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. Контракти на постачання другої партії Javelin Україна уклала протягом четвертого кварталу 2019 року.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня 2019 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні комплексів Javelin. Так, у Вашингтоні готові поставити Україні 150 протитанкових ракет на суму 39,3 млн доларів.

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