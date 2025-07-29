У Трампа запретили остановку президента Тайваня в Нью-Йорке из-за Китая, - FT

Как пишет издание, в августе Лай планировал проехать через США по пути в Парагвай, Гватемалу и Белиз, которые признают Тайвань как государство. Однако, по словам трех источников, Соединенные Штаты запретили Лаю посещать Нью-Йорк по пути. Это произошло после того, как Китай выразил возражение.

В частности, Лай обратился в Heritage Foundation, консервативный аналитический центр в Вашингтоне, с просьбой принять его на мероприятии в Нью-Йорке во время его поездки. Также он планировал посетить Даллас.

Однако, по словам трех источников, США запретили Лаю посещать Нью-Йорк по пути. В то же время неясно, отказ был только в разрешении поселить Нью-Йорк или же президенту вообще запретили транзит через Соединенные Штаты.

Сама ситуация произошла после того, как Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита. Отмечается, что Пекин регулярно выступает против визитов лидеров Тайваня в США, у которых нет официальных дипломатических отношений с Тайбэем.

Ранее в 2023 году администрация Байдена разрешила тогдашнему президенту Цай Инвэнь остановиться в Нью-Йорке по пути в Белиз и Гватемалу.

Эксперт по Китаю и Тайвань из German Marshall Fund Бонни Глейзер заявила, что решение США свидетельствуют о том, что президент Дональд Трамп хочет избежать раздражения Пекина, пока продолжаются торговые переговоры и готовится план возможно саммита с Си Цзиньпином.

"Трампу следует противостоять давлению КНР, а не уступать ему. Давая понять, что некоторые аспекты отношений США с Тайванем подлежат обсуждению, Трамп ослабит сдерживание и придаст Си смелости добиваться дополнительных уступок в отношении Тайваня", - добавила она.

Тем временем в понедельник офис Лая опубликовал заявление, в котором сказано, что в ближайшем будущем он не планирует выезжать за границу.

По словам источников, знакомых с ситуацией, решение не ехать было принято после того, как Лаю сообщили, что ему не разрешат посетить Нью-Йорк.