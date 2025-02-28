У Трампа не исключают пресс-конференцию с Зеленским, пока тот в США, - Reuters

Зеленский досрочно уехал из Белого дома

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом США в Белом доме. Во время общения с журналистами между двумя лидерами начался спор.

Трамп быстро вышел из себя и повысил тон. Он обвинял Зеленского в отсутствии благодарности за помощь.

Также американский лидер поставил ультиматум перед президентом Украины. Он требовал, чтобы Зеленский согласился на мирную сделку, иначе США не будут участвовать в мирных процессах.

После такой перепалки Зеленский преждевременно уехал из Белого дома. При этом было отменено подписание соглашения о полезных ископаемых.

Детально о встрече Зеленского и Трампа - в материале РБК-Украина.

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