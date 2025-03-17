У Трампа ответили французскому политику, который призвал вернуть Статую Свободы

По словам Левитт, США не собираются возвращать Статую Свободы, которая была подарена французским народом.

Французского депутата, который предложил эту идею, представительница Белого дома назвала "безымянным политиком низкого ранга" и напомнила ему о роли США во Второй мировой войне.

"Мой совет безымянному французскому политику низкого ранга - напомните себе, что только благодаря США французы сейчас не разговаривают на немецком, поэтому они должны быть очень благодарны нашей стране", - добавила Левитт.

Призыв французского депутата

Напомним, вчера французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман призвал США вернуть Статую Свободы, заявив, что Вашингтон больше не олицетворяет ценности, которые побудили Париж подарить статую.

"Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые освободили исследователей за требование научной свободы: "Верните нам Статую Свободы", - заявил Рафаэль Глюксман на съезде своего левоцентристского движения Place Publique.

Депутат Европарламента добавил, что Соединенные Штаты, судя по всему, презирают Статую Свободы.

Когда в США открыли Статую Свободы

Отметим, что Статую Свободы было открыто в гавани Нью-Йорка 28 октября 1886 года в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа Америке. Она была спроектирована французом Огюстом Бартольди.