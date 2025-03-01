У Трампа утверждают, что спор с Зеленским не был "засадой"

"Позвольте быстро прояснить. Это не была какая-то засада. Это абсолютно и категорически неправда. В соседней комнате все было готово для подписания соглашения обоими лидерами, которое бы объединило США и Украину экономически на поколение в отношении критических минералов, нужных нам, и инвестиций, нужных им", - заявил советник по нацбезопасности Соединенных Штатов.

Он добавил, что это произошло бы после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности отправить войска, а Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте "только что" говорил о более широких гарантиях безопасности.

"Это действительно должно было бы быть положительным моментом для Украины. Далее переговоры с россиянами, окончание войны, движение мира вперед и прекращение смертей. Но вместо этого стало ясно, и это, видимо, так разозлило президента, что непонятно, действительно ли Зеленский хочет прекратить боевые действия", - сказал Волц.

По его словам, хоть Зеленского и предупреждали, однако он пришел и решительно был настроен "обсуждать все это перед всем миром", после чего Вэнс и Трамп сказали: "Хватит". Волц добавил, что подход президента Украины был неправильным.

"И скажу вам, это был неправильный подход, не то время в истории, и точно не тот президент для таких действий. Это не Джо Байден, это был Дональд Трамп. И думаю, весь мир увидел это абсолютно четко", - резюмировал советник президента США по нацбезопасности.