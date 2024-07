В Трампа стреляли. Что известно и в каком состоянии кандидат в президенты США

Что случилось

В штате Пенсильвания, во время митинга на экс-президента и вероятного будущего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение.

После звуков похожих на стрельбу он дотронулся до своего уха, а затем присел на землю. На его лице можно было заметить немного крови. Секретная служба спешно вывела Трампа со сцены и тот поднял кулак, когда садился во внедорожник. Так бывший президент США был эвакуирован с места происшествия.

Как сообщает CNN, стрелок, который совершил выстрел, был не на митинге, а вероятно, на крыше за пределами места проведения митинга Трампа.

Прокурор местного округа заявил, что в результате происшествия двое людей погибли, в том числе стрелявший, пишет The Washington Post. По его версии, стрелок находился в здании. Он заявил, что для ведения стрельбы с такого расстояния ему понадобилось бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.

По информации AP, подозреваемый в стрельбе был убит сотрудниками Секретной службы. Предполагаемый преступник не был участником митинга.

Издание пишет, что 45-й президент США Дональд Трамп, вероятно, был целью стрельбы на митинге в штате Пенсильвания.

Что с Трампом

После эвакуации Секретная служба сообщила, что Дональд Трамп находится в безопасности. А его предвыборный штаб проинформировал, что его осмотрели в местной больнице.

"Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и спасателей за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. Он в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", - сказал представитель Трампа Стивен Чунг в своем заявлении.

Как отреагировал Байден

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован том, что произошло на митинге Трампа в Пенсильвании. После стало известно, что Байден выступит с обращением к нации.

В то же время президент США написал сообщение в соцсети X, что в Америке нет места насилию по политическим мотивам, и он призвал всю страну осудить этот акт. Байден отметил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением.

В своем обращении Байден сказал, что рад слышать, что с Дональдом Трампом все в порядке.

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дальнейшей информации. Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", - сказал Байден.

Также президент США выразил надежду, что уже вечером сможет поговорить с Дональдом Трампом.

Во время подготовки публикации использовались материалы CNN, The Washington Post, The New York Times, Associated Press, страница в соцсети Х президента США Джо Байдена.