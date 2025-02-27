У Трампа опровергли, что Маск дает указания, как управлять министерствами США

В среду, 26 января, состоялось первое заседание Кабинета министров президента США Дональда Трампа. На нем присутствовал и Илон Маск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и NBC News .

По словам Министра энергетики США Криса Райта, первое заседание включало "широкую дискуссию". При этом он отвергнул идею о том, что миллиардер Илон Маск, которому поручено реформировать федеральное правительство, дает указания секретарям кабинета министров о том, как управлять их агентствами.

"Илон Маск и президент Трамп работают вместе со всеми нами в Кабинете министров, чтобы выяснить, как сделать управление правительством Америки более похожим на управление американским бизнесом: эффективным, с лучшими услугами, лучшими поставками, более результативным", - сказал Райт.

Также он сообщил, что после примерно часовой пресс-конференции, открывшей встречу, "за столом переговоров состоялся широкий диалог между членами кабинета министров, президентом и вице-президентом".

Райт заявил, что не верит, что сокращения федеральной рабочей силы, проводимые Департаментом эффективности государственного управления Маска, "вообще" нанесут ущерб инициативам его агентства.

"DOGE - это как консультанты. Они как аудиторы, которые приходят в ваш бизнес, чтобы собрать данные, определить тенденции для вас. А затем каждый секретарь будет использовать эту информацию по-разному, чтобы сделать свой отдел более компактным, но более эффективным и производительным", - заявил он.

NBC News уточняет, что первое заседание кабинета министров Трампа обозначило иерархию в его администрации. В частности, многие из утвержденных Сенатом глав департаментов провели час в качестве слушателей после того, как президент предоставил слово Маску в начале заседания.

Секретари Трампа наблюдали, как Маск, стоя на краю длинного стола, объяснял DOGE и его работу как "вспомогательную функцию для президента, а также для агентств и департаментов, помогающую добиться экономии и фактически сократить мошенничество и расточительство на 15%.