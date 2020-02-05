Сенатор-республіканець заявив, що підтримає одну зі статтей імпічменту Трампа

Фото: Міт Ромні (twitter.com/sahilkapur)

Міт Ромні заявив, що голосуватиме за статтею про зловживання владою

Сенатор Республіканської партії від штату Юта Міт Ромні заявив, що проголосує за одну зі статей імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За його словами, це стаття про зловживання владою.

"Складне питання, на яке конституція зобов'язує сенаторів дати відповідь, полягає в тому, чи скоїв президент настільки крайню та кричущу дію, щоб вона відповідала визначенню особливо тяжкого злочину чи проступку. І відповідь - так", - заявив сенатор.

Водночас Ромні заявив, що не підтримає другу статтю імпічменту Дональда Трампа - перешкоджання роботі Конгресу США.

"Своїм голосом я скажу дітям та онукам, що я виконав свій обов'язок. Те, що зробив президент, було неправильно. Кричуще неправильно", - заявив сенатор.

Зазначимо, що це вперше в американській політичній історії сенатор підтримає звинувачення проти президента зі своєї ж партії.

Нагадаємо, 5 лютого в Сенаті Сполучених Штатів відбудеться голосування з питання імпічменту президента Дональда Трампа. За першою статтею імпічменту Трампа звинувачують у зловживанні владою в особистих цілях. За другою - у перешкоджанні Конгресу. Голосування розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Крім того, 31 січня Сенат провалив голосування з приводу виклику додаткових свідків і документів у рамках слухань по справі імпічменту президента США. Ініціативу демократів, які почали процес імпічменту, маючи більшість в Палаті представників Конгресу США, заблокували республіканці, які мають більшість у Сенаті.