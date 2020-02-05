ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенатор-республіканець заявив, що підтримає одну зі статтей імпічменту Трампа

Новини » Політика     05.02.2020 - 21:50
Сенатор-республіканець заявив, що підтримає одну зі статтей імпічменту Трампа
Фото: Міт Ромні (twitter.com/sahilkapur)

Міт Ромні заявив, що голосуватиме за статтею про зловживання владою

Сенатор Республіканської партії від штату Юта Міт Ромні заявив, що проголосує за одну зі статей імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За його словами, це стаття про зловживання владою.

"Складне питання, на яке конституція зобов'язує сенаторів дати відповідь, полягає в тому, чи скоїв президент настільки крайню та кричущу дію, щоб вона відповідала визначенню особливо тяжкого злочину чи проступку. І відповідь - так", - заявив сенатор.

Водночас Ромні заявив, що не підтримає другу статтю імпічменту Дональда Трампа - перешкоджання роботі Конгресу США.

"Своїм голосом я скажу дітям та онукам, що я виконав свій обов'язок. Те, що зробив президент, було неправильно. Кричуще неправильно", - заявив сенатор.

Зазначимо, що це вперше в американській політичній історії сенатор підтримає звинувачення проти президента зі своєї ж партії.

Нагадаємо, 5 лютого в Сенаті Сполучених Штатів відбудеться голосування з питання імпічменту президента Дональда Трампа. За першою статтею імпічменту Трампа звинувачують у зловживанні владою в особистих цілях. За другою - у перешкоджанні Конгресу. Голосування розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Крім того, 31 січня Сенат провалив голосування з приводу виклику додаткових свідків і документів у рамках слухань по справі імпічменту президента США. Ініціативу демократів, які почали процес імпічменту, маючи більшість в Палаті представників Конгресу США, заблокували республіканці, які мають більшість у Сенаті.

Сенат проведе вирішальне голосування по імпічменту Трампа Трамп пообіцяв знищити тиранію у Венесуелі
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся