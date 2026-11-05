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У Трампа рассматривают замену госсекретаря США: WSJ узнало, кто может быть вместо Рубио

07:30 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Серджио Гор, Стивен Миллер и Марко Рубио (flickr.com)

Посол США в Индии Серджио Гор может стать новым госсекретарем вместо Марко Рубио, который может начать подготовку к будущей президентской кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Sun.

По словам 10 человек, Гор, который является бывшим высокопоставленным чиновником Белого дома и близким соратником президента США Дональда Трампа, закладывал основу для крупного повышения по службе после промежуточных выборов в Конгресс.

Обладая обширными связями и прямым доступом к Трампу, он все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольской должности. Издание пишет, что Гора считают ключевым посредником между Вашингтоном и большей частью Азии, а также доверенным лицом госсекретаря Марко Рубио.

"Бывший глава Управления по кадровым вопросам Белого дома поддерживает связи со всеми подразделениями администрации Трампа, сыграв ключевую роль в проверке и назначении тысяч чиновников", - говорится в материале.

На данный момент в окружении Трампа Гора обсуждают как кандидата на высокие должности в администрации во второй половине президентского срока. Среди сотрудников Госдепа также широко распространено мнение, что Сержио Гор заинтересован в таком повышении.

"Имя Гора упоминалось в качестве возможного кандидата на ряд влиятельных должностей, включая пост главы администрации Белого дома и замену Рубио на посту государственного секретаря", - сказали источники, знакомые с внутренними разговорами.

На данный момент ни Рубио, ни глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз публично не заявляли о намерении покинуть администрацию.

Однако некоторые люди в Госдепе и республиканских политических кругах считают, что Рубио может покинуть правительство, чтобы подготовиться к будущей президентской кампании в 2028 или 20232 году. Положение Уайлз также рассматривается как находящееся под угрозой в окружении Трампа.

Также ряд источников сообщили, что Гор был бы заинтересован в другом повышении в Госдепартаменте. Среди вариантов, речь идет о замене заместителя госсекретаря Криса Ландау, который по словам одного из собеседников якобы заявили что пойдет после промежуточных выборов, если республиканцы проиграют. При этом в комментарии изданию Ландау опроверг такое заявление.

Кроме того, The Washington Sun связалось и с Серджио Гором. Он тоже опроверг информацию о том, что его интересует другая работа, добавив, что никогда ни с кем не обсуждал возможность перехода на другую должность.

"Эта история - полная и абсолютная чушь. Госсекретарь Марко Рубио доказал, что является самым квалифицированным, опытным и величайшим государственным секретарем в истории. Он незаменим и является дорогим другом, с которым мне посчастливилось работать каждый день в качестве посла США в Индии - это настоящая честь на всю жизнь. У меня нет никакого интереса к какой-либо другой должности", - заявил он изданию.

Проигрыш республиканцев

Напомним, 3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых демократы забрали под свой контроль Сенат и Палату представителей США. В свои должности новые законодатели вступят в начале января 2027 года.

Тем временем CBS News пишет, что сокрушительное поражение республиканцев может привести к громким отставкам в США. Источник говорят, что одним из вариантов может быть замена главы Пентагона Пита Хегсета, так как он был одним из тех, кто подталкивал Трампа к идее начать войну с Ираном и успешно ее закончить.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарко Рубио