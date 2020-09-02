У Трампа різко відреагували на ідею знесення пам'ятників Колумбу і Вашингтону

Фото: Білий дім (pxhere.com)

Адміністрація Дональда Трампа різко розкритикувала звіт робочої групи щодо споруд і пам'ятників в окрузі Колумбія, опублікований мером Вашингтона Мюріель Баузер. Згідно з рекомендаціями робочої групи, у столиці США можуть бути демонтовані пам'ятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу і Ендрю Джексону, а також Меморіал Джефферсона.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому.

"Серед багатьох інших сміховинних рекомендацій радикально-ліберальний мер Вашингтона, округ Колумбія, повторює ту ж історію лівих, яка використовувалася для підбурювання небезпечних бунтів, націлених на знищення нашої історії і нашої великої спадщини", - йдеться в заяві.

У Білому домі відзначили, що Вашингтон по праву заповнений "незліченними пам'ятниками, меморіалами і статуями на честь чоловіків і жінок, які збудували цю країну".

"Президент Дональд Трамп вважає, що ці місця слід зберігати, а не зносити; поважати, а не ненавидіти, і передавати з покоління в покоління. Безвідповідальні рекомендації мера ні до чого не приведуть, поки президент Трамп перебуває в Білому домі", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в липні 2020 року мер Вашингтона Мюріел Баузер створила робочу групу, якій було доручено вивчити історичну спадщину округу Колумбія, щоб визначити, чи брали участь ці люди в утиску афроамериканців та інших етнічних меншин, або сприяли створенню системного расизму в США.

В оприлюдненому 1 вересня звіті групи "такими, що не відповідають цінностям округу Колумбія" названі меморіал Вашингтона (в честь першого президента Джорджа Вашингтона), пам'ятники Христофору Колумбу, президентам Ендрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджаміну Франкліну і ще трьом політичним діячам минулого.

Зазначимо, боротьба з пам'ятниками в США почалася на тлі протестів проти поліцейського насильства і расизму після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Через протести в Нью-Йорку демонтують кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природознавства.

Також повідомлялося, що демонстранти в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джексона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.