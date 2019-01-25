Трампа закликають ввести нові санкції проти Росії

Фото: Боб Менендес (flickr.com)

Сенатор надіслав листа держсекретарю Майку Помпео

Сенатор Боб Менендес, головний демократ Комітету у закордонних справах Сенату заявив, що стурбований тим, що США так і не ввели другий пакет санкцій проти РФ через справу Сергія Скрипаля. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

Як повідомляється, Менендес надіслав листа держсекретарю Майку Помпео, в якому заявив, що очікує, що США "швидко запровадять ці додаткові санкції проти Російської Федерації, як того вимагає закон".

"Сполучені Штати не повинні відмовлятися від нашого обов'язку стояти за захисті наших союзників від Російської Федерації та міжнародних норм щодо хімічної зброї", - написав Менендес.

Раніше повідомлялось, що США підтримують рішення Європейського союзу включити росіян в санкційний список по "справі Скрипалів".

Нагадаємо, Рада Європейського союзу 21 січня ухвалила рішення ввести санкції проти дев'яти осіб і однієї організації за застосування хімічної зброї, зокрема проти голови Головного розвідувального управління Росії.

Під санкції потрапили два співробітника ГРУ за причетність до застосування отруйної речовини в британському Солсбері 4 березня 2018 року, а також начальник ГРУ і його заступник. При цьому імена в повідомленні Ради ЄС не наводились.