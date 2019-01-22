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США підтримали рішення Євросоюзу ввести санкції проти РФ

Новини » Політика    22.01.2019 - 18:56
США підтримали рішення Євросоюзу ввести санкції проти РФ
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США підтримують рішення ЄС включити громадян РФ в санкційний список по "справі Скрипалів"

США підтримують рішення Європейського союзу включити росіян в санкційний список по "справі Скрипалів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення держсекретаря Майкла Помпео опубліковане в Twitter.

"Ми вітаємо введення ЄС перших санкцій у рамках його нового режиму введення обмежувальних заходів за хімзброю і демонструємо тверду єдність в розумінні того, що використання хімічної зброї неприпустимо", - написав держсекретар.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу 21 січня ухвалила рішення ввести санкції проти дев'яти осіб і однієї організації за застосування хімічної зброї, зокрема проти голови Головного розвідувального управління Росії.

Під санкції потрапили два співробітника ГРУ за причетність до застосування отруйної речовини в британському Солсбері 4 березня 2018 року, а також начальник ГРУ і його заступник. При цьому імена в повідомленні Ради ЄС не наводились.

У середині січня посли Європейського союзу погодили введення санкцій проти чотирьох офіцерів російської розвідки за причетність до отруєння в Солсбері.

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Теми: Санкції проти РФ
Новини України Майк ПомпеоСанкції
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