У Трампа планируют еще одну встречу Уиткоффа с РФ по Украине, - CNN

По информации СМИ, на следующей неделе в пятницу США вместе с европейцами и украинской стороной планируют доработать некоторые элементы рамочного соглашения "по урегулированию конфликта в Украине". Новая встреча сторон пройдет в Лондоне.

Одновременно с этим администрация Трампа планирует еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ, чтобы убедить Москву присоединится к этому документу.

Как пишет CNN, предложение США (рамочное соглашение) о завершении войны предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта. Также у Трампа готовы признать российский контроль над Крымом.

По словам источника, соответствующие рамки были представлены европейцам и представителям Украины в Париже в четверг. Также они были переданы россиянам в телефонном разговоре между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.