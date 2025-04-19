У Трампа планируют еще одну встречу Уиткоффа с РФ по Украине, - CNN

США хотят организовать еще одну встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российский стороной, чтобы обсудить вопрос завершения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации СМИ, на следующей неделе в пятницу США вместе с европейцами и украинской стороной планируют доработать некоторые элементы рамочного соглашения "по урегулированию конфликта в Украине". Новая встреча сторон пройдет в Лондоне.
Одновременно с этим администрация Трампа планирует еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ, чтобы убедить Москву присоединится к этому документу.
Как пишет CNN, предложение США (рамочное соглашение) о завершении войны предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта. Также у Трампа готовы признать российский контроль над Крымом.
По словам источника, соответствующие рамки были представлены европейцам и представителям Украины в Париже в четверг. Также они были переданы россиянам в телефонном разговоре между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, около месяца назад Bloomberg писало, что администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться прекращения огня в Украине до 20 апреля. Хотя вскоре в Белом доме допускали, что в этот срок достичь этого не выйдет.
В марте месяце Украина согласилась на полное прекращение огня. Однако РФ выразила согласие лишь на частичное, которое так и не соблюдалось.
Уже сегодня, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил якобы "пасхальное перемирие" на 30 часов. По его словам, он отдал приказ начиная с 18:00 прекратить все боевые действия, вплоть до 21 апреля. Но пока до конца неясно, действительно ли оно есть.
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