У Трампа планують перезапустити економіку США у травні

Влада Сполучених Штатів Америки розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину запровадженого через коронавірус COVID-19. Про це речниця Білого дому Кейлі МакЕнані заявила в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За її словами, у більшості штатів США спостерігається стійке зниження захворюваності на COVID-19.

"Це справді виглядає так. Лише 16 штатів відклали плани щодо перезапуску (економіки, - ред.). Решта 34 штати заявляють, що планують зробити це найближчим часом", - сказала МакЕнані.

Речниця Білого дому зауважила, що загалом у 46 штатах спостерігається зменшення кількості людей із симптомами хвороби як у COVID-19.

Нагадаємо, у США зафіксували понад 50 тисяч летальних результатів в результаті ускладнень від коронавірусу. Третину померлих у штатах складають жителі Нью-Йорка (16 388 осіб).

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вказав на дослідження, яке показує, що штами COVID-19 проникли в Нью-Йорк з Європи, а не Китаю. Куомо процитував дослідження Північно-Східного університету, згідно з яким більше тисячі жителів Нью-Йорка могли заразитися цією хворобою до того часу, коли 1 березня в штаті був підтверджений перший випадок захворювання. Він сказав, що, на його думку, найвірогіднішим джерелом є Італія.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 25 квітня у світі було зафіксовано понад 2,8 млн випадків коронавірусу. При цьому було відомо про понад 800 тисяч одужалих від коронавірусної інфекції.