У Трампа озвучили возможное место мирной встречи с Путиным и Зеленским

Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ соответствующего меморандума.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.
По словам Келлога, необходимо продолжать давление на россиян для того, чтобы заставить их сесть за стол переговоров с Украиной. Он напомнил, что во время разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным россияне сказали, что собираются подготовить меморандум.
США уже получили соответствующий документ от украинской стороны, и ждут его от российской стороны для того, чтобы сравнить. Как только это произойдет, то состоится еще одна встреча по мирным переговорам. Возможно она состоится в Женеве.
"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", - заявил Келлог.
16 мая впервые за несколько лет состоялись прямые переговоры между представителями Украины и России. Делегации обоих государств встретились в Турции. В страну также прибыл президент Владимир Зеленский, надеясь на личную встречу с Владимиром Путиным, однако российский диктатор проигнорировал приглашение к диалогу.
Украинскую делегацию на переговорах возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую - советник президента РФ Владимир Мединский
А 19 мая, после разговора с американским лидером Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что необходимо "просто определить наиболее эффективные пути движения к миру".
Сразу после этого Путин заявил, что Российская Федерация готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Подробно о том, как прошел разговор Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
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