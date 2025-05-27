У Трампа озвучили возможное место мирной встречи с Путиным и Зеленским

По словам Келлога, необходимо продолжать давление на россиян для того, чтобы заставить их сесть за стол переговоров с Украиной. Он напомнил, что во время разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным россияне сказали, что собираются подготовить меморандум.

США уже получили соответствующий документ от украинской стороны, и ждут его от российской стороны для того, чтобы сравнить. Как только это произойдет, то состоится еще одна встреча по мирным переговорам. Возможно она состоится в Женеве.

"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", - заявил Келлог.