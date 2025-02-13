Трамп избран новым главой Центра Кеннеди в Вашингтоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это большая честь быть председателем Центра Кеннеди, особенно с таким замечательным Попечительским советом. Мы сделаем Центр Кеннеди очень особенным и захватывающим местом!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Центр в своем заявлении в среду подтвердил, что Трамп был избран председателем правления. В центре объявили о новом составе правления, в который вошли несколько новых кандидатур президента после устранения опекунов, которых назначили экс-президенты от Демократической партии.

В понедельник, 10 февраля, Трамп сообщил журналистам о принятии на себя управления Центром Кеннеди и добавил, что "нам не нравилось то, что они показывали, и много других вещей".

"Я собираюсь возглавить его (Центр Кеннеди. - ред.), и мы собираемся убедиться, что он будет хорошим и не заброшенным. В этой стране больше нет запущенности. Она стоила нам целого состояния и нашей репутации, но репутация возвращается очень, очень быстро, - добавил президент.

Новое руководство Центра

В понедельник, 10 февраля, Трамп назначил временным руководителем Центра Кеннеди свое давнее доверенное лицо Рика Гренелла.

Также были объявлены другие члены правления Центра - вторая леди Уша Вэнс, ведущие помощники Трампа Дэн Скавино и Серджио Гор, руководитель аппарата Сьюзи Уайлс и жена министра торговли Говарда Лутника Эллисон Лутник.

Среди первоочередных задач нового правления было найти замену президенту Центра Деборе Раттер, которая в среду официально покинула свою должность и тонко критиковала критику усилий Трампа.

На фоне изменений Центр Кеннеди также покидают несколько других деятелей культуры.

В среду днем пресс-секретарь телепродюсера Шонды Раймс, которая была казначеем правления, сообщила CNN об отставке.

Художественные советники Рене Флеминг и Бен Фолдс также объявили о своем уходе из Центра Кеннеди и Национального симфонического оркестра соответственно.

Центр Кеннеди был открыт в 1971 году в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был предназначен как мемориал президенту Джону Ф. Кеннеди после его убийства в 1963 году.

Согласно информации на сайте Кеннеди-центра, он является домом для почетных гостей и в течение года проводит более 2000 представлений.