Трамп избран новым главой Центра Кеннеди в Вашингтоне
Новосозданный совет Центра исполнительских искусств Кеннеди избрал своим председателем президента США Дональда Трампа. Кандидатуру главы государства поддержали единогласно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Это большая честь быть председателем Центра Кеннеди, особенно с таким замечательным Попечительским советом. Мы сделаем Центр Кеннеди очень особенным и захватывающим местом!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Центр в своем заявлении в среду подтвердил, что Трамп был избран председателем правления. В центре объявили о новом составе правления, в который вошли несколько новых кандидатур президента после устранения опекунов, которых назначили экс-президенты от Демократической партии.
В понедельник, 10 февраля, Трамп сообщил журналистам о принятии на себя управления Центром Кеннеди и добавил, что "нам не нравилось то, что они показывали, и много других вещей".
"Я собираюсь возглавить его (Центр Кеннеди. - ред.), и мы собираемся убедиться, что он будет хорошим и не заброшенным. В этой стране больше нет запущенности. Она стоила нам целого состояния и нашей репутации, но репутация возвращается очень, очень быстро, - добавил президент.
Новое руководство Центра
В понедельник, 10 февраля, Трамп назначил временным руководителем Центра Кеннеди свое давнее доверенное лицо Рика Гренелла.
Также были объявлены другие члены правления Центра - вторая леди Уша Вэнс, ведущие помощники Трампа Дэн Скавино и Серджио Гор, руководитель аппарата Сьюзи Уайлс и жена министра торговли Говарда Лутника Эллисон Лутник.
Среди первоочередных задач нового правления было найти замену президенту Центра Деборе Раттер, которая в среду официально покинула свою должность и тонко критиковала критику усилий Трампа.
На фоне изменений Центр Кеннеди также покидают несколько других деятелей культуры.
В среду днем пресс-секретарь телепродюсера Шонды Раймс, которая была казначеем правления, сообщила CNN об отставке.
Художественные советники Рене Флеминг и Бен Фолдс также объявили о своем уходе из Центра Кеннеди и Национального симфонического оркестра соответственно.
Центр Кеннеди был открыт в 1971 году в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был предназначен как мемориал президенту Джону Ф. Кеннеди после его убийства в 1963 году.
Согласно информации на сайте Кеннеди-центра, он является домом для почетных гостей и в течение года проводит более 2000 представлений.
Напомним, 9 февраля Трамп раскритиковал культурные программы Кеннеди-центра и объявил о реформировании ведомства.
В конце января сразу же после своей инаугурации, Трамп обязал рассекретить документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.
По данным СМИ, ФБР нашло тысячи секретных записей об убийстве экс-президента США.
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