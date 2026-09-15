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У Трампа назвали удары Украины по РФ причиной проблем на энергетических рынках

22:13 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
У Трампа назвали удары Украины по РФ причиной проблем на энергетических рынках Фото: Посол США в НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
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У Трампа полагают, что дальнобойные санкции Украины по НПЗ России критически повлияли на энергетические рынки мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в НАТО Мэтью Уитакера в эфире Fox News.

Уитакер призвал окончить войну

Дипломат отметил, что война России против Украины должна быть закончена. Ведь, по его мнению, атаки Украины по РФ "обрушили" энергетические рынки.

"Сокращение мощностей на мировых энергетических рынках - следствие ударов украинцев по России - усилило давление на рынок дизельного горючего и нефти в целом. Эта война должна закончиться", - говорит он.

Трамп об ударах Украины по РФ

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп вновь заявил, что якобы из-за ударов Украины по российским НПЗ цены на топливо растут. В этой связи он утверждает, что попросил украинского президента Владимира Зеленского прекратить эти атаки.

Также Трамп уже говорил , что Украина не должна прекратить удары по российской инфраструктуре, поскольку это влечет глобальный дефицит дизельного топлива. По словам президента США, Зеленский должен сменить тактику.

Кроме того, Кремль раскрыл новые детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 8 сентября. Трамп пообещал "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для торговли между США и Россией в обмен на скорое завершение войны.

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