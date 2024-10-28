У Трампа может быть план для Израиля и Китая: FT узнало детали

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп уже мог разработать стратегию по вопросам Израиля и Китая. В частности, с Пекином он хочет продолжать торговые отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

План для Израиля

Как пишет FT со ссылкой на окружение кандидата в президенты США от республиканцев, несмотря на то, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху явно поддерживает победу Трампа на выборах, “прочность их отношений колеблется”.

Издание узнало, что Трамп будет оказывать давление на Нетаньяху для прекращения огня в Секторе Газа, если будет посчитает, что настало время для урегулирования конфликта.

"Президент Трамп может разделить Израиль и Нетаньяху. Он может критически относиться к решениям руководства, но при этом поддерживать право страны на самозащиту", - допускает Рик Гренелл, союзник Трампа, который может занять важную роль в случае его переизбрания.

По его мнению, один из сценариев - быстрое приглашение Нетаньяху в Вашингтон, если Трамп станет президентом, чтобы добиться прекращения огня и возвращения заложников, захваченных ХАМАС. И при таких условиях может быть подписано мирное соглашение.

При этом, как пишет FT, вопрос реакции Нетаньяху на такой сценарий остается открытым.

Также журналисты предполагают, что Трамп стремится вернуться к идее большой сделки с Израилем и Саудовской Аравией ради долгосрочного мира в регионе.

В то же время Трамп может оказать давление на Иран путем угроз введения новых санкций в случае нарушения действующих.

"Целью должно быть повторное банкротство Ирана и восстановление максимального давления", - полагает бывший аналитик ЦРУ, работавший в Белом доме при Трампе, Фред Флейц.

Но пока неясно, будет ли готов Трамп выступать за войну с Ираном. Поскольку, как утверждает неназванный высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне, бывший президент "испытывает огромное отвращение к конфликтам".

План для Китая

Конгрессмен-республиканец Майк Уолтц рассказал, что при личном общении с Трампом тот утверждает, что Китай нуждается в Америке больше, чем Америка в нем.

"Он гораздо больше говорит о торговых сделках, тарифах и валюте, чем о том, что мы делаем в случае конфликта в Тайваньском проливе. Он считает, что мы применяем экономическую силу, подкрепленную мощным военным присутствием, которое может предотвратить эти войны", - добавил Уолтц.

По словам сторонников Трампа, бывший президент США будет придерживаться "максимального сдерживания", чтобы отговорить КНР от войны с Тайванем.

"Си Цзиньпин (лидер КНР - ред.) знает, что если он предпримет какие-либо агрессивные действия, Дональд Трамп обеспечит реальные последствия", - считает cенатор Билл Хагерти, который был послом в Японии во время президентства Трампа.

FT обратило внимание, что хоть политика Трампа и Байдена по Китаю похожа в отдельных моментах, первый угрожает Китаю более серьезными санкциями. Если такие ограничения вступят в силу, Вашингтон будет надеяться на присоединение к санкциям стран Европы.

"Нам нужно, чтобы европейцы ясно смотрели на Китай. Многие в Европе пропустили предупреждающие знаки от Путина (главы Кремля Владимира Путина - ред.), и теперь у них на руках масштабная война. Мы умоляли европейцев увидеть коммунистический Китай таким, какой он есть", - утверждает Гренелл.