У Трампа готовятся возобновить задержания семей иммигрантов, - NBC News

По словам трех источников, Иммиграционная и таможенная служба (ICE) готовится в ближайшие дни опубликовать "запрос предложений", в котором частным тюремным компаниям будет предложено подать заявку на получение контрактов на возобновление работы мест содержания под стражей, предназначенных специально для семей.

Издание отмечает, что во время правления Барака Обамы и первого президентского срока Трампа, в США задерживали родителей вместе с детьми, но администрация Джо Байдена отменила эту практику в начале 2021 года.

При Байдене семьям нелегальных иммигрантов, проходящих через иммиграционную систему, разрешали жить в США. При этом глава семьи был включен в программу геолокационного мониторинга, например, браслета на лодыжке, даже если семья должна была быть депортирована.

С тех пор, как в прошлом месяце Трамп вернулся в Белый дом, большинство арестов, произведенных иммиграционной и таможенной полицией, о которых стало известно, касались взрослых мужчин, не состоящих в браке.

Но вскоре это может измениться, как только семейные центры содержания под стражей снова заработают. На данный момент неясно, намерена ли ICE построить новые мощности или просто заново открыть предыдущие тюремные центры содержания семей. Однако в любом случае, служба уже сталкивается с дефицитом бюджета.

Также NBC разъяснило, почему ICE обратились именно к частным тюремным компаниям. Дело в том, что согласно условиям мирового соглашения 1997 года, данной службе запрещено содержать семьи с детьми в обычных местах содержания под стражей ICE, и они должны содержаться там не более 21 дня.