У Трампа есть рычаги давления на Россию. Готов ли Путин к переговорам?

Готов ли Путин к переговорам

Экономика России перегрета из-за того, что она перешла на военные рельсы. Ее ВПК весь закредитован и находится на грани банкротства. Сами банки в очень сложной ситуации. В России не хватает рабочих, как следствие, наблюдается избыточный рост зарплат и не только в военном секторе, а в экономике в целом.

Газ перестал быть ее главным экспортным товаром, и "Газпром" также оказался на грани банкротства. Теперь ее главный экспортный товар – это нефть. Но и с ценами на нефть у России сейчас проблемы. Она потеряла Сирию и ей нужно срочно оборудовать новые базы, чтобы сохранить свои африканские проекты, Москва пытается это делать в Ливии. Было бы логичным, что с учетом всех этих условий Путин должен был бы пойти на сделку.

Но есть другая, иррациональная точка зрения, ведь если бы Путин действовал рационально, он бы не напал на Украину и пытался бы достичь своих целей другими методами. У него есть сверхидея, ради которой он готов жертвовать чем угодно. В 2014 году, после аннексии Крыма, в Москве на стене на Садовом кольце был нарисован огромный мурал с якобы учебником истории, где было написано "есть ценности поважнее фондового рынка". Руководясь этим лозунгом, кремлевская верхушка, собственно, и принимает стратегические решения.

Путин видит, что российская армия продолжает наступать, зачем тогда, на его взгляд, начинать переговоры, если им удается – пусть медленно, с большими потерями – но наступать? Он надеется, что ему удастся сесть за стол переговоров на более успешных условиях. Он надеется, что у Владимира Зеленского будет осложняться внутриполитическая ситуация в стране и старается изо всех сил этому способствовать.

В конце концов, Путин просто терпеть не может сами переговоры как таковые. В 2022 году, накануне полномасштабной войны против Украины, Кремль показал часть заседание своего так называемого совета безопасности, где принуждали верхушку российского правящего класса поддержать эту агрессию. И было отчетливо видно, как Путина бесит, когда ему начинают говорить про переговоры с Западом, чтобы избежать войны. Сейчас у него такое же ощущение – что у него есть шанс победить, а его опять втягивают в какие-то переговоры.

Все это в комплексе мешает тому, чтобы Путин вступил в переговоры. Трамп пытался как минимум на неофициальном уровне – через соратников, через СМИ – транслировать Путину весьма выгодные, по мнению многих аналитиков и комментаторов, условия для прекращения этой войны. Но не похоже, чтобы Путин решил на них сейчас соглашаться.

Может ли Трамп заставить Путина заканчивать войну

У Трампа есть рычаги, чтобы принудить Путина к прекращению войны или, как минимум, к началу переговоров. У России очень много болевых точек, на которые США могли бы давить и нанести достаточно серьезный ущерб. Первое – это то, что он обещает – обвал цен на нефть и, соответственно, лишение России значительной части экспортных доходов. Второе – это эффективное взаимодействие с европейскими союзниками и активизация помощи Украине, в том числе военной. Третье – это создание некого международного консорциума, который будет давить на Россию.

Трамп уже разговаривал с Си Цзиньпином и тот, похоже, уже передал какие-то месседжи Путину. Соответственно, другие страны, имеющие рычаги влияния на Россию, совместно могли бы сделать для Путина гораздо менее комфортную внешнеэкономическую ситуацию. К тому же Трамп может создавать для России зоны нестабильности там, где у нее есть интересы – по тому же принципу, как это раньше делал сам Путин. Речь идет об Африке, Ливии, Сирии, Центральной Азии, Кавказе, Дальнем Востоке и Иране.

Так что у Трампа есть аргументы, но нельзя сказать, что это решающие аргументы. Решающий аргумент – это условно: "если война не прекратится, то США нанесут полномасштабный удар любыми видами оружия по российской армии или по бункерам Путина". Понятно, что ничего подобного Трамп делать не собирается. Поэтому есть серьезные аргументы для того, чтобы принуждать Путина, но нет ни одного стопроцентного аргумента для того, чтобы Путин немедленно сел за стол переговоров.

Путина явно поддавливают, у него есть ощущение, что ему все труднее увиливать от необходимости встретиться с Трампом. Все выглядит так, что он начинает придумывать дополнительные отговорки: вспомнил историю 2014 года, как он утверждал, что украинская власть нелегитимна, и теперь заявляет то же о Зеленском. Притом что именно Путин меньше года назад провел электоральную спецоперацию, назначив сам себя президентом России, но никаких реальных выборов не проводил. И это именно он как раз является нелегитимным президентом страны. Но он выдвигает ровно противоположный аргумент и, вдобавок, пытается спровоцировать конфликты внутри украинского правящего класса, рассуждая о том, с кем он готов говорить, а с кем – не готов. В реальности все это означает, что Путин не готов к переговорам на тех условиях, которые ему предлагаются.

Кто в окружении Путина за переговоры

Само начало переговоров Путина, по сути, ни к чему не обязывает. Он может получить какие-то бонусы и на уступки не идти. Например, Путин может потребовать, чтобы одним из условий для начала переговоров был вывод украинских войск из Курской области или возобновление транзита российского газа в Европу. Или, например, отмена верхнего потолка цен на нефть. Либо же отмена других санкционных мер, причем, скорее, даже от 2014 года, которые особенно мешают российскому военно-промышленному комплексу дешево получать современные технологии типа процессоров, микросхем и тому подобного.

В окружении Путина есть довольно большая группа людей, которые ему это доказывают и стимулируют к началу переговоров. Внутри президентской администрации, например, это может быть Дмитрий Козак, который является куратором так называемого постсоветского направления. Он находился в серьезной опале после начала полномасштабной агрессии, потому что открыто ее не поддерживал. А сейчас с учетом того, что происходит в Молдове, к чему он наверняка причастен, он снова оказался в обойме. Министр иностранных дел Лавров может быть также сторонником переговоров, чтобы повысить свое влияние. Это могут быть и спецслужбы и российский крупный бизнес, включая Романа Абрамовича, который наверняка участвует в новом переговорном процессе, Олега Дерипаску, Владимира Потанина и прочих, попавших под санкции миллиардеров.

За переговоры может выступать и экономический блок российского правительства, например, пользовавшаяся до последнего времени достаточно большим авторитетом у Путина председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она видит угрозы для российской банковской системы и публично дает достаточно негативные прогнозы. Это могут также быть те, кто курирует российскую промышленность – например, бывший начальник Путина по резидентуре в ГДР, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Возможно, сторонники переговоров есть и в среде военных, которые осознают, что наемная армия, требующая огромных расходов и выплат, долго в такой форме существовать не сможет.