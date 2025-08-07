Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: есть очень хорошие шансы

"Есть очень большие шансы, что встреча будет. Мы не определили, где именно. У нас были очень хорошие разговоры с Путиным сегодня. И есть очень хороший шанс на завершение (войны России против Украины - ред.), на то, чтобы дойти конца этой длинной дороги", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, путь к миру в Украине все еще остается длинным, но "есть хороший шанс, что встреча будет очень скоро". Однако, он не считает сегодняшние переговоры с РФ "прорывом".

"Мы работали над этим долго", - добавил Трамп, в очередной раз заявив о достижении "большого прогресса" в переговорах и упомянув о тарифах в отношении Индии за покупку российской нефти.

Также он повторил свой тезис о том, что война в Украине - это "война Байдена", и обвинил во всем происходящем нескольких своих предшественников на посту президента. Кроме того, Трамп отметил, что Россия потеряла 20 тысяч солдат с начала года, а Украина, по его мнению, около 9 тысяч.