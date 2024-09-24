Трамп сделал хамское заявление о Зеленском

Зеленский заявил в интервью New Yorker, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и в своих заявлениях обходит вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в войне.

Он не воспринимает серьезно заявления Джей Ди Венса (кандидата в вице-президенты США от республиканцев) по поводу "мирного плана" Трампа, но считает, что это опасные сигналы.

"Его послание, похоже, в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее платит. Идея о том, что мир должен положить конец этой войне за счет Украины, неприемлема", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что не считает озвученную концепцию мирным планом. "Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался ее осуществить, заставить Украину взять на себя расходы на прекращению войны, отказавшись от своих территорий", - отметил Зеленский.

Предложения Трампа сводятся к замораживанию войны и фактически к капитуляции в политическом смысле. Подробнее о "плане Трампа" и о том, почему он не устроит Украину, - в материале РБК-Украина.

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