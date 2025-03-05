Трамп не снял запрет на поставку оружия или другой крупной помощи Украине, - NYT

Журналисты проанализировали речь Трампа в Конгрессе, отметив, что он мало посвятил времени международной политике.

Авторы подчеркивают, что президент США не говорил подробно о том, как ответить на крупнейшие глобальные вызовы, стоящие перед Вашингтоном, включая противостояние растущему влиянию Китая и расширению ядерного арсенала, или о стратегии разъединения россиян и китайцев.

В NYT отмечают, что Трамп также не остановился на своем приказе о замораживании всей иностранной помощи, шаге, который повлиял на многих людей в мире.

Как добавляют журналисты, Трамп приветствовал "увертюру" президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к обсуждению мирных переговоров и соглашения о полезных ископаемых. Но Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другой значительной помощи Украине.