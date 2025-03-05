Трамп не снял запрет на поставку оружия или другой крупной помощи Украине, - NYT

Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на поставки оружия Украине. Также на "паузе" поставки другой крупной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Журналисты проанализировали речь Трампа в Конгрессе, отметив, что он мало посвятил времени международной политике.
Авторы подчеркивают, что президент США не говорил подробно о том, как ответить на крупнейшие глобальные вызовы, стоящие перед Вашингтоном, включая противостояние растущему влиянию Китая и расширению ядерного арсенала, или о стратегии разъединения россиян и китайцев.
В NYT отмечают, что Трамп также не остановился на своем приказе о замораживании всей иностранной помощи, шаге, который повлиял на многих людей в мире.
Как добавляют журналисты, Трамп приветствовал "увертюру" президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к обсуждению мирных переговоров и соглашения о полезных ископаемых. Но Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другой значительной помощи Украине.
Напомним, несколько дней ряд западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине. Речь идет даже о помощи, которую одобрила администрация Джо Байдена.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил приостановление поставок помощи США в Украину через логистический хаб в Польше.
Эксперты и военные аналитики по-разному оценивают способность Украины вести боевые действия без помощи США. Некоторые эксперты предполагают, что украинская армия с помощью от других союзников сможет обеспечивать себя без США до полугода.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров. Он очертил первые возможные шаги по урегулированию войны - освобождению пленных, перемирию в небе и на море.
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