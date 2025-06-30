Трамп снял санкции с Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали начиная с 2004 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал исторический указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии в целях поддержки пути страны к стабильности и миру", - говорится в публикации.
В то же время уточняется, что санкции сохраняются в отношении Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, людей причастных к деятельности по созданию химического оружия, ИГИЛ или его филиалов, а также иранских доверенных лиц.
Также уточняется, что данный указ:
На сайте Белого дома сказано, что Трамп намерен поддерживать Сирию, которая "является стабильной, единой и находится в мире с собой и своими соседями".
В мае 2004 года президент Джордж Буш-младший подписал указ, который начал режим санкций против Сирии.
Причиной тому стали: поддержка Сирией террористических организаций (Хезболлы и ХАМАС), вмешательство во внутренние дела Ливии, а также подозрение в разработке орудия массового уничтожения.
С 2006 по 2010 год санкции расширялись по причине нарушения прав человека.
В 2011 году президент США Барак Обама подписал указ, который заблокировал практически всю внешнеэкономическую деятельность с Сирией. В частности, были запрещены инвестиции, экспорт и финансовые операции. Данные меры вводились на фоне начала гражданской войны и репрессий режима Асада.
Уже в 2019 и 2020 году, Трамп во время первого президентского срока ввел вторичные санкции. В том числе наказание предусматривалось для иностранных компаний которые сотрудничали с Асадом, Ираном или Россией, и если они поддерживали сирийский режим.
Основной фокус этих мер был на строительстве, энергетике, военных поставках, авиации и других отраслях.
Напомним, 8 декабря 2024 года коалиция повстанческих групп начала наступление и вскоре всегда столицу Сирии Дамаск, объявив о падении режима Асада. Параллельно появилась информация, что Асад вместе с семьей покинул Сирию, направившись в Россию и получил там политическое убежище.
Вскоре в стране было сформировано временное правительство, и 29 января 2925 года новым президентом Сирии стал Ахмед аль-Шараа.
Подробнее о том, почему рухнул режим Асада - читайте в материале РБК-Украина.
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