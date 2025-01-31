Трамп сказал, что потребует от БРИКС, чтобы США не ввели 100% пошлины

По словам президента Соединенных Штатов, идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают - закончена.

"Мы потребуем обязательства от этих, казалось бы, враждебных стран, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами и могут попрощаться с продажами на великолепном рынке США. Они могут пойти и найти другую страну-ло*а", - написал Трамп.



Также он подчеркнул, что нет никакого шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-либо еще. В свою очередь, любая страна, которая попробует это сделать, "должна приготовиться к тарифам и попрощаться с Америкой".