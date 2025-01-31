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Трамп сказал, что потребует от БРИКС, чтобы США не ввели 100% пошлины

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что странам БРИКС грозят 100% пошлины. Это произойдет в случае, если объединение создаст собственную валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

По словам президента Соединенных Штатов, идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают - закончена.

"Мы потребуем обязательства от этих, казалось бы, враждебных стран, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами и могут попрощаться с продажами на великолепном рынке США. Они могут пойти и найти другую страну-ло*а", - написал Трамп.

Также он подчеркнул, что нет никакого шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-либо еще. В свою очередь, любая страна, которая попробует это сделать, "должна приготовиться к тарифам и попрощаться с Америкой".

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампБРИКС