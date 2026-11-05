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У Трампа не знают, что делать с Ираном после поражения на выборах в Конгресс, - WSJ

06:10 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация президента США Дональд Трампа после довыборов в Конгресс пока не может определить, какие шаги предпринимать в отношении Ирана. Одни призывают его возобновить удары, а другие - свернуть операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников, некоторые чиновники администрации сейчас подталкивают Трампа к нанесению новых ударов по Ирану, а уже после этого к достижению мира, чтобы выйти из войны до того, как закончатся его президентские полномочия.

Другие чиновники считают, что Трампу следует смирится с потерями и свернуть военную операцию. Источники WSJ говорят, что эта ситуация обнажает все более глубокий раскол внутри администрации по поводу войны на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Также издание отмечает тот факт, что вчера 4 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной сокрушительного поражения республиканцев.

WSJ добавило, что то, что Вэнс обвинил войну Трампа в катастрофических результатах на выборах - это редкий момент дистанцирования от президента, которому он обязан своей политической карьеры.

Кроме того, это показывает, насколько Вэнс с самого начала был против войны, несмотря на неоднократные публичные заявления в ее защиту.

Что еще стоит знать

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что война против Ирана привела к росту цен на бензин и стала причиной того, что республиканцы проиграли на довыборах в Конгресс.

К слову, в Иране вчера поздравили поражение республиканцев. При этом Reuters отметило, что Тегеран опасается, что Трамп может начать новые удары.

Также мы писали, что по данным CBS News, поражение на выборах может привести к громким отставкам в США. Источники говорят, что Белый дом может рассматривает замену главы Пентагона Пита Хегсета.

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