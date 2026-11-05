У Трампа не знают, что делать с Ираном после поражения на выборах в Конгресс, - WSJ

По словам источников, некоторые чиновники администрации сейчас подталкивают Трампа к нанесению новых ударов по Ирану, а уже после этого к достижению мира, чтобы выйти из войны до того, как закончатся его президентские полномочия.

Другие чиновники считают, что Трампу следует смирится с потерями и свернуть военную операцию. Источники WSJ говорят, что эта ситуация обнажает все более глубокий раскол внутри администрации по поводу войны на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Также издание отмечает тот факт, что вчера 4 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной сокрушительного поражения республиканцев.

WSJ добавило, что то, что Вэнс обвинил войну Трампа в катастрофических результатах на выборах - это редкий момент дистанцирования от президента, которому он обязан своей политической карьеры.

Кроме того, это показывает, насколько Вэнс с самого начала был против войны, несмотря на неоднократные публичные заявления в ее защиту.