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Трамп значно скоротив розрив з Байденом

США, Вівторок 29 вересня 2020 04:59
Трамп значно скоротив розрив з Байденом
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом, демократом Джо Байденом. Соціологи пояснюють зменшення розриву економічним зростанням в країні.

Про це свідчать свіжі результати соціологічного опитування, проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris, пише The Hill.

"47% тих, хто збирається взяти участь у виборах, заявили, що проголосували би за Байдена, якби вибори відбулися зараз. Водночас, 45% зазначили, що підтримають Трампа",- зауважується в повідомленні.

Таким чином, останнє опитування свідчить про поліпшення позицій на три бали для Дональда Трампа та погіршення на два бали для Джо Байдена в порівнянні з результатами за серпень.

Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні.

Опитування проводилося з 22 по 24 вересня за участі 1314 американських громадян, які мають право голосу на виборах у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні на 9 відсотків.

Більш детально про американські передвиборчі перегони читайте в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чому Трамп може поступитися Байдену на виборах у США".

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВибори в США
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