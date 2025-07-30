"Трамп меняет правила игры": Грэм дал совет россиянам с "иммунитетом к санкциям"
Россия заявляет, что она научилась "жить под санкциями". Но Кремль не понимает, что удар Трампа направлен на потребителей российских энергоресурсов, а не непосредственно на россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма.
Грэм, один из соавторов законопроекта о вторичных санкциях против покупателей российской нефти, согласился с утверждением, что Россия, мол, научилась выживать под санкциями. Но сейчас правила игры меняются.
"Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину", - написал сенатор.
Грэм посмеялся над Кремлем, посоветовав российскому диктатору Владимиру Путину и его чиновникам обратиться к странам, которые покупают у России нефть, газ и уран. Возможно, эти страны не имеют к угрозам США столь же легкомысленное отношение, которое имеет российский режим.
"Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этих начинаниях", - добавил сенатор.
Напомним, что 30 июля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, мол, якобы выработала "определенный иммунитет" к санкциям и готова к новым экономическим ограничениям. Но понятно, что у Путина паникуют: так, в Кремле начали пытаться шантажировать США, намекая на нежелание продлить договор об ограничении ядерных вооружений (СНВ-3).
До этого Трамп 14 июля заявил, что дает России 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Но уже 29 июля американский лидер неожиданно для всех заявил, что дедлайн для Кремля сокращается до 10 дней. Примерно 8 августа истекает срок нового ультиматума.