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"Трамп меняет правила игры": Грэм дал совет россиянам с "иммунитетом к санкциям"

США, Среда 30 июля 2025 19:59
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"Трамп меняет правила игры": Грэм дал совет россиянам с "иммунитетом к санкциям" Фото: сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия заявляет, что она научилась "жить под санкциями". Но Кремль не понимает, что удар Трампа направлен на потребителей российских энергоресурсов, а не непосредственно на россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма.

Грэм, один из соавторов законопроекта о вторичных санкциях против покупателей российской нефти, согласился с утверждением, что Россия, мол, научилась выживать под санкциями. Но сейчас правила игры меняются.

"Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину", - написал сенатор.

Грэм посмеялся над Кремлем, посоветовав российскому диктатору Владимиру Путину и его чиновникам обратиться к странам, которые покупают у России нефть, газ и уран. Возможно, эти страны не имеют к угрозам США столь же легкомысленное отношение, которое имеет российский режим.

"Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этих начинаниях", - добавил сенатор.

Напомним, что 30 июля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, мол, якобы выработала "определенный иммунитет" к санкциям и готова к новым экономическим ограничениям. Но понятно, что у Путина паникуют: так, в Кремле начали пытаться шантажировать США, намекая на нежелание продлить договор об ограничении ядерных вооружений (СНВ-3).

До этого Трамп 14 июля заявил, что дает России 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Но уже 29 июля американский лидер неожиданно для всех заявил, что дедлайн для Кремля сокращается до 10 дней. Примерно 8 августа истекает срок нового ультиматума.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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