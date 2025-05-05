ua en ru
Пн, 05 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп признался в планах отправки войск США в Мексику

Понедельник 05 мая 2025 08:07
UA EN RU
Трамп признался в планах отправки войск США в Мексику Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп рассказал о желании направить американские войска в Мексику, чтобы помочь помешать незаконной торговле наркотиками. Однако его мексиканская коллега Клаудия Шейнбаум отклонила предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Американский лидер в разговоре с журналистами на борту Air Force One раскритиковал такое решение со стороны президента Мексики, и заявил, что она якобы боится картелей в своей стране.

Нынешние комментарии Трампа прозвучали через день после того, как Шейнбаум подтвердила, что президент США давил на нее во время телефонного разговора в апреле, уговаривая, чтобы она согласилась на большую роль американских военных в борьбе с наркокартелями в Мексике.

Сейчас в разговоре с представителями СМИ Трамп подтвердил, что он предложил отправить войска в Мексику, и критически высказался в адрес Шейнбаума из-за отказа одобрить такую идею.

"Ну, она так боится картелей, что не может идти, поэтому вы знаете, что это причина. И я думаю, что она милая женщина. Президент Мексики милая женщина, но она так боится картелей, что даже не может думать четко", - сказал он.

Усиление присутствия войск США возле Мексики

Западные СМИ обращают внимание, что военное присутствие США вдоль южной границы с Мексикой неуклонно увеличивалось в последние месяцы после приказа Трампа в январе увеличить роль армии в сдерживании потока мигрантов.

Так, ранее Северное командование США направило войска и оборудование к границе, увеличило количество пилотируемых наблюдательных полетов для мониторинга торговли фентанилом вдоль границы и "стремилось расширить полномочия спецназа США для тесного сотрудничества с мексиканскими силами, которые проводят операции против картелей", пишет AP.

Отказ президента Мексики

Между тем Шейнбаум заявила о том, что войска США, которые действуют в Мексике, зашли "слишком далеко".

"Он сказал: "Как мы можем помочь вам в борьбе с торговлей наркотиками? Я предлагаю, чтобы военные Соединенных Штатов прибыли и помогли вам". И знаете, что я ему ответила? "Нет, президент Трамп. Суверенитет не продается. Суверенитет любят и защищают", - рассказала Шейнбаум в субботу.

Она добавила, что сказала Трампу, что их две страны "могут работать вместе, но вы на своей территории, а мы на своей".

Напомним, в апреле Трамп издал директиву о расширении контроля над федеральными землями вблизи границы США и Мексики. Это объясняется намерениями активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией.

В прошлом месяце американский телеканал сообщал, что США рассматривают возможность нанесения ударом дронами по картелям в Мексике.

Напомним, на своей инаугурации в январе Трамп объявил о решении признать картели международными террористическими организациями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Мексика Дональд Трамп
NEWS
Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб
Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления