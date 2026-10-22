Трамп признался, считает ли Путина "гуманистом"

21 октября спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф публично назвал главу Кремля "гуманистом" - эти слова сразу спровоцировали громкий скандал.

"Вы так много говорите о том, что президент Трамп - гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам за это должное", - неожиданно заявил Уиткофф Путину.

На фоне последних событий журналисты решили поинтересоваться у Трампа, как он относится к словам своего посланника и разделяет ли его мнение на этот счет.

"Думаю, в этом конкретном случае - имея в виду освобождение человека (Стивена Хаббарда - ред.), который считал, что проведет в тюрьме всю жизнь, - можно сказать и так. Но я лично не хотел бы давать никаких оценок", - подчеркнул президент США.

Следует отметить, что слова Уиткоффа у большинства других американских чиновников и политиков вызвали негативную реакцию.

"Какого черта, Стив? (...) Вам следует вернуться в Украину и спросить семьи похищенных и убитых Путиным детей, соглашаются ли они с тем, что ваш друг Путин является "гуманистом"", - публично возмутился сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис.

Уиткофф также попал под шквал критики со стороны сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина. Он напомнил спецпредставителю Трампа, что на самом деле "Путин - хладнокровный убийца".

Стоит отметить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс неожиданно вступился за Уиткоффа:

"Я соглашаюсь с тем, что Стив Уиткофф сказал что-то хорошее о человеке, который только что освободил американского заложника. Независимо от того, соглашаетесь ли вы с этой оценкой или нет, Стив Уиткофф - дипломат. Его работа - ехать туда и достигать результата", - цинично заявил Вэнс.