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Трамп чекає переговорів з Британією по торговій угоді

Новини » Політика    14.03.2019 - 13:54
Трамп чекає переговорів з Британією по торговій угоді
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США підкреслив, що його адміністрація "з нетерпінням" чекає переговорів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація з нетерпінням чекає переговорів по великій торговельній угоді з Великобританією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

За словами Трампа, "потенціал необмежений".

Трамп чекає переговорів з Британією по торговій угоді

"Моя адміністрація з нетерпінням чекає переговорів по великій торговельній угоді зі Сполученим Королівством. Потенціал необмежений!" - написав президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп тисне на торгових посередників Штатів для якнайшвидшого укладення торговельної угоди з Китаєм, сподіваючись оживити попит на ринку. Зазначалося, що глава США все більше стурбований тим, що відсутність угоди може привести до падіння акцій.

Відзначимо, видання The Wall Street Journal раніше повідомляло, що Китай і Сполучені Штати перебувають на завершальному етапі укладення торговельної угоди.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп попросив Китай якомога швидше зняти мита на американську сільськогосподарську продукцію. Він підкреслював, що між Вашингтоном і Пекіном є продуктивні торговельні переговори.

Додамо, раніше глава США вирішив відстрочити введення нових мит на китайські товари.

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