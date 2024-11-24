Трамп собирается стать главным переговорщиком по кризису в Газе, - Axios

Избранный президент США Дональд Трамп будет выступать в качестве "главного переговорщика" по кризису в Газе. На него полагают большие надежды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

В частности, семьи заложников и настроенные на сделку израильские чиновники надеются, что Трампу получиться убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну в Газе в обмен на освобождение заложников, которых удерживает ХАМАС.

Тем временем новый пресс-секретарь Трамп в Белом доме Каролин Ливит сообщила изданию, что новоизбранный президент США восстановит более строгие санкции против Ирана, будет бороться с терроризмом и поддержит Израиль.

"Президент Трамп будет выступать в качестве главного переговорщика Америки и работать над тем, чтобы вернуть домой невинных мирных жителей, удерживаемых в качестве заложников", - сказала она.

Axios пишет, что менее чем за два месяца до инаугурации Трампа соглашение об освобождении заложников, а также о прекращении огня, вряд ли будет достигнуто.

Вместо этого, избранный президент США, скорее всего, унаследует кризис и ответственность за семерых американцев, которых удерживает ХАМАС, четверо из которых, как полагают, живы.

Некоторые израильские чиновники говорят, что Трамп, который заявил, что хочет скорейшего окончания войны в Газе, будет иметь гораздо больше рычагов и влияния на Нетаньяху, чем действующий президент США Джо Байден.