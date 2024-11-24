Трамп собирается стать главным переговорщиком по кризису в Газе, - Axios
Избранный президент США Дональд Трамп будет выступать в качестве "главного переговорщика" по кризису в Газе. На него полагают большие надежды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
В частности, семьи заложников и настроенные на сделку израильские чиновники надеются, что Трампу получиться убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну в Газе в обмен на освобождение заложников, которых удерживает ХАМАС.
Тем временем новый пресс-секретарь Трамп в Белом доме Каролин Ливит сообщила изданию, что новоизбранный президент США восстановит более строгие санкции против Ирана, будет бороться с терроризмом и поддержит Израиль.
"Президент Трамп будет выступать в качестве главного переговорщика Америки и работать над тем, чтобы вернуть домой невинных мирных жителей, удерживаемых в качестве заложников", - сказала она.
Axios пишет, что менее чем за два месяца до инаугурации Трампа соглашение об освобождении заложников, а также о прекращении огня, вряд ли будет достигнуто.
Вместо этого, избранный президент США, скорее всего, унаследует кризис и ответственность за семерых американцев, которых удерживает ХАМАС, четверо из которых, как полагают, живы.
Некоторые израильские чиновники говорят, что Трамп, который заявил, что хочет скорейшего окончания войны в Газе, будет иметь гораздо больше рычагов и влияния на Нетаньяху, чем действующий президент США Джо Байден.
Напомним, что помимо войны в Газе, Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении остановить войну между Россией и Украиной.
Однако вчера, главный соратник новоизбранного президента в Сенате Майк Раундс выступил против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он заявил, что Кремлю нельзя доверять.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.