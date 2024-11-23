Главный сторонник Трампа в Сенате США выступил против мирных переговоров с Россией

Главный соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате Майк Раундс выступил против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он заявил, что Кремлю нельзя доверять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Сенатор Майк Раундс высказался о российском диктаторе Владимире Путине, выступая на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

"Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя", - сказал он.

Он подчеркнул, что Путин не остановится даже если ему предложить определенную часть территорий.

"Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, он остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет", – спросил Раундс.

В то же время выразил разочарование поставками оружия в Украину.