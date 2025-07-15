Трамп собирается "приземлить" дроны иностранного производства: готовятся новые ограничения

Министерство торговли объявило о начале масштабного расследования в отношении импорта дронов, комплектующих к ним и поликремния - ключевого материала для производства солнечных панелей. Расследование может стать основанием для введения дополнительных пошлин.

Что именно расследуют

Расследование стартовало 1 июля 2025 года в соответствии со статьей 232 Закона о расширении торговли. Согласно этой статье, президент имеет право устанавливать специальные тарифы, если будет доказано, что импорт определенной продукции угрожает национальной безопасности.

В частности, внимание приковано к импорту "систем беспилотной авиации и их деталей и компонентов". Второе направление расследования касается поликремния и производных продуктов, используемых в солнечной энергетике.

Когда будут результаты

По закону, Министерство торговли США должно предоставить итоговый отчет по результатам расследования в течение 270 дней. Если будет установлено, что импорт рассматриваемых товаров действительно представляет угрозу, Трамп сможет ввести новые тарифы.

Часть более масштабной тарифной стратегии

Это расследование - еще один шаг в рамках активной тарифной политики Трампа. Ранее уже было объявлено расследование в отношении импорта меди и фармацевтической продукции, а также введены тарифы на сталь и алюминий по этой же статье.

Кроме того, президент анонсировал введение ряда индивидуальных пошлин для отдельных стран, которые должны вступить в силу с 1 августа. Эти шаги вызвали значительное беспокойство на финансовых рынках: инвесторы боятся нового витка торговой войны, что может спровоцировать глобальное экономическое замедление.

Что говорит Трамп

Дональд Трамп в своих заявлениях отметил, что США "едва начали" тарифную кампанию. По его словам, введенные ранее пошлины на автомобили и сталь уже принесли государственному бюджету более $188 миллиардов доходов.

Впрочем, эксперты предостерегают, что агрессивная тарифная политика может не только наполнить бюджет, но и ухудшить отношения США с ключевыми торговыми партнерами и создать новые вызовы для американского бизнеса.